Concernant GT7, Kazunori Yamauchi prévient que la version PC n'est pas encore signée

Kazunori Yamauchi aurait peut-être dû laisser sa langue dans sa poche en déclarant publiquement que Polyphony Digital « étudiait la question et envisageait » la possibilité d'un portage PC de Gran Turismo 7.



Car le créateur de la franchise tournant aujourd'hui à 90 millions de ventes (dont 4 ou 5 millions pour le précité) s'est vu obligé de donner en précision auprès de Dengeki que absolument rien n'était signé pour l'heure, et que non, aucune version PC n'était pour le moment en cours de développement.



Donc si cela venait à arriver, ce ne sera pas pour tout de suite, laissant le temps à Sony d'organiser son planning sur cette branche : en 2023, il y aura déjà The Last of Us : Part 1 (3 mars) et Returnal (pas encore de date précise).