Death Stranding aura aussi droit à son film

Surprise : dans la foulée de l'annonce de Death Stranding 2 lors des Game Awards, Kojima Productions annonce un partenariat avec Hammerstone Studios pour développer une adaptation cinématographique de la licence, avec à la barre Alex Lebovici (Barbarian).



Rien ne dit qu'il s'agira d'un transfert direct du scénario, surtout que les sources de Deadline évoquent déjà de nouveaux éléments et personnages, et Kojima se déclare très enthousiasmé par ce partenariat qui sera « beaucoup plus intimiste » que les habituelles adaptations à gros budget.



Au moins, c'est déjà plus concret que le film Metal Gear Solid...