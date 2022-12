[LEAK] Street Fighter 6 a aussi sa date de sortie [LEAK] Street Fighter 6 a aussi sa date de sortie

Le Xbox Store n'a pas à avoir le monopole des leaks, et le PlayStation Store a tout aussi droit de se faire engueuler par les éditeurs pour cracher en avance des informations cruciales, comme aujourd'hui avec une mise à jour de la fiche de Street Fighter 6 révélant que ce nouveau cru de la baston arrivera le 2 juin 2023.



On ne sait pas si tout cela sera officiellement révélé durant les Game Awards ou après la nouvelle bêta (du 16 au 19 décembre), mais on sait également que nous aurons droit à 3 éditions : Standard, Deluxe (avec le Fighter Pass 1) et Ultimate Edition avec son pass spécial couvrant le Fighter Pass avec des bonus (peut-être des costumes ?).