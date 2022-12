PlayStation 5 : les problèmes de stock sont (pour l'heure) terminés au Japon PlayStation 5 : les problèmes de stock sont (pour l'heure) terminés au Japon

Il était temps de commencer à résoudre le principal problème de la nouvelle génération, et s'il reste du travail à faire au niveau mondial, Sony l'assure désormais : au Japon et plus globalement en Asie, la PlayStation 5 ne souffrira plus de problèmes de stock, au moins pour cette fin d'année et une partie de 2023 (inutile de voir trop loin, on ne sait jamais).



En attendant de voir le rapport de Famitsu dans quelques heures, on constate effectivement que la machine connaît de belles bouffées d'oxygène depuis novembre, avec deux semaines aux alentours des 30.000, pour ensuite légèrement dépasser les 50.000. Au total, environ 2,2 millions de PlayStation 5 ont été écoulées sur l'archipel.