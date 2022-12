Dusk Golem : un autre remake d'une vieille franchise ''horreur'' sera bientôt annoncé Dusk Golem : un autre remake d'une vieille franchise ''horreur'' sera bientôt annoncé

Vous vous ennuyez un peu ? Alors voici un petit jeu. Dusk Golem qu'on ne présente plus a fait savoir que nous aurons bientôt droit à l'annonce d'un remake, un de plus dira t-on, tiré d'une franchise « horreur » qui n'a plus fait parler d'elle depuis plus de 10 ans.



Il ajoute que ça devrait sortir courant 2023 et que l'annonce ne fera probablement pas grand bruit dans les médias, hormis pour la surprise de voir cette licence revenir (donc déjà, ça évacue Dino Crisis…).



Voilà les seuls indices : on peut lancer les paris.