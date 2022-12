The Witcher : fin de carrière pour Monster Slayer, et ultime année de suivi pour Gwent

Chacun sait désormais que CD Projekt Red redouble actuellement d'ambitions au niveau des AAA, entre une nouvelle trilogie, un remake du premier épisode, une suite pourou encore la conception d'une nouvelle licence (toujours RPG), et histoire d'avoir suffisamment de main d'œuvre, la boîte préfère évacuer le secondaire pour augmenter sa force de frappe coté employés sur les gros chantiers.Ainsi, le RPG mobile en RA(disponible depuis l'été 2021) passe à la guillotine, avec retrait de l'AppStore et Google Play le 31 janvier 2023, pour ensuite une fermeture définitive des serveurs le 30 juin.Ce n'est pas tout carpaye également le prix de la restructuration. Les serveurs ne fermeront pas, et trois extensions (pour un total de 72 cartes) seront publiées en avril, juillet et septembre 2023, mais ce seront les dernières avant de laisser officiellement le jeu entre les mains de la communauté dès 2024. Toujours mieux que de l'enterrer.