Monster Hunter Rise n'aura pas droit à une édition physique sur PlayStation et Xbox

Si vous êtes anti-dématérialisés et que vous n'avez pas encore craqué pour, inutile d'attendre le 20 janvier 2023 dans l'espoir de repartir avec une belle boîte sur supports PlayStation et Xbox : Capcom vient de prévenir que ces versions ne sortiront qu'en numérique. Voilà.Sinon on en profite pour rappeler qu'il sera Day One dans le Game Pass et que l'extensionarrivera sur ces supports au printemps 2023.