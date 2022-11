Call of Duty : Microsoft propose à Sony un engagement sur 10 ans Call of Duty : Microsoft propose à Sony un engagement sur 10 ans

Il y a quelques jours, Phil Spencer indiquait auprès de The Verge être tout à fait prêt à mettre sous contrat un engagement plus important envers PlayStation concernant l'avenir de la franchise Call of Duty. Actuellement, et même si le rachat d'Activision Blizzard était validé, le deal ne vaut que jusqu'en 2024 via un contrat marketing.



Au départ, et afin d'apaiser les régulateurs, Microsoft mettait sur la table 3 ans supplémentaires, garantissant d'une certaine façon que les Call of Duty continueront de sortir sur PlayStation 5 (plus ou moins) jusqu'à la fin de la génération en cours. Mais le New York Times révèle aujourd'hui que la firme de Redmond a effectué une relance en proposant un contrat de 10 ans à Sony PlayStation, sans que ce dernier n'ait encore fait de commentaires sur le sujet.



(Note : pour rappel, il est juridiquement impossible de garantir sur contrat une offre de manière « illimitée »)



Microsoft a tout intérêt à rassurer les régulateurs avec ce genre de propositions, avec toute l'ironie que la « garantie Call of » est totalement secondaire aux yeux de Phil Spencer qui ne cherche pas dans ce rachat une exclusivité du genre, les principaux points d'intérêt étant le mobile (King, Call of mobile, etc), les arguments Game Pass (également avec Blizzard) et par extension le xCloud.



Sur les 16 régulateurs sur le terrain, 2 ont déjà validé le rachat (Arabie Saoudite et Brésil) bientôt rejoint par un troisième (Serbie). Tout le problème pour Microsoft est que sur les trois plus importants, deux ont ouvert une enquête plus approfondie jusqu'en mars 2023 (UK et Europe) et selon les bruits de couloirs, il pourrait en être de même pour la FTC (USA).