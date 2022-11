Espagne : faute de stock pour la PS5, God of War Ragnarok loupe un record Espagne : faute de stock pour la PS5, God of War Ragnarok loupe un record

En attendant que Sony se décide à lâcher des chiffres concrets sur le plan mondial (dans les jours à venir au mieux, début février au pire), on continue de gratter à droite/à gauche les retours du lancement de God of War Ragnarok, déjà jugé excellent au Royaume-Uni et disons pas mal au Japon (à hauteur de la franchise sur l'archipel, donc faible).



Et c'est maintenant du coté de l'Espagne que l'on parle d'un des meilleurs lancements de l'histoire des PlayStation Studios avec environ 90.000 unités écoulées, soit les mêmes données que le patron The Last of Us : Part 2, et bien devant les 67.000 du précédent épisode, sorti sur un seul support néanmoins (Ragnarok a fait 55.000 sur PS5, et 35.000 sur PS4).



La fin du nouvel arc de Kratos aurait néanmoins pu pulvériser le record si les stocks de PlayStation 5 n'étaient pas aussi rachitiques de l'autre coté des Pyrénées : si le Royaume-Uni a bénéficié d'un réassort conséquent (territoire très concurrentiel avec les Xbox Series), apprenez que pour le lancement de cette exclusivité majeure, Sony n'a refilé à l'Espagne que… 7.000 PS5. Dont une bonne partie en bundle imposé + accessoires (soit 800 balles pour pouvoir rapporter l'objet à la maison).