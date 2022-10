Fallout 4 arrive sur PS5 et Xbox Series

Bethesda continue de fêter les 25 ans de la franchiseet sans pouvoir encore estimer quand nous verrons la couleur du cinquième épisode (spoil : pas avant des années), l'éditeur donnera tout de même de quoi patienter, surtout pour les retardataires, en annonçant une upgrade New Gen pourL'upgrade en question arrivera courant 2023 sur PC, PlayStation et Xbox Series avec :- De la résolution 4K- Un mode performance pour augmenter le frame-rate- De nouvelles corrections de bug (c'est un jeu Bethesda)- Des bonus de contenu venus du mode Creation ClubAccessoirement,accueille un bundle d'objets gratuits, uniquement destiné aux membres Game Pass Ultimate (du 27 octobre au 27 décembre) et Amazon Prime Gaming (2 novembre au 2 février).