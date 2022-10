PlayStation 5 : vers un très bon bilan en septembre, au moins aux USA PlayStation 5 : vers un très bon bilan en septembre, au moins aux USA

Selon les données de David Gibson (MST Financial), Sony Interactive a augmenté de 400 % sa livraison de matos PlayStation aux USA en septembre 2022. 7,5 millions de kg donc, contre 1,5 millions en septembre 2021, où l'on trouvera forcément des exemplaires de The Last of Us : Part 1, très probablement du matos marketing pour God of War Ragnarok (et non le jeu lui-même qui vient tout juste de passer GOLD), mais aussi et surtout un réa-stock majeur de PlayStation 5 qui devrait faire un bien fou au marché.



Christopher Dring de GamesIndustry a de son coté confirmé que le stock de PlayStation 5 aux USA était en septembre « étonnant bon », et la disponibilité au meilleur « depuis plus d'un an ».



Notez que selon les mêmes rapports, les livraisons US concernant la marque Xbox sont en hausse de 89 %, mais depuis une base supérieure à PlayStation en septembre 2021 (2,5 millions de kg il y a un an).



Concernant PlayStation, nous aurons une meilleure visibilité de tout cela la semaine prochaine avec les Charts US, puis à la toute fin du mois avec le bilan trimestriel de Sony pour connaître concrètement le parc de PlayStation 5 à la date arrêtée du 31 septembre (21,7 millions au 30 juin 2022, en retard de 3,6 millions face à la PlayStation 4 au même stade de carrière).