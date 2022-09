Une sortie 'imminente'' pour Détective Pikachu 2 Une sortie 'imminente'' pour Détective Pikachu 2

Annoncé en 2019 et assuré d'être toujours en production en février dernier, sans pour autant avoir de nouvelles depuis, Détective Pikachu 2 pourrait débarquer comme un cheveu sur la soupe vu la mise à jour de la page LinkedIn du programmeur senior Jonathan Murphy (Creatures Inc.), évoquant avoir travaillé sur le jeu en question dont la sortie est décrite comme « imminente ».



On n'ira pas jusqu'à parler d'un shadow-drop mais peut-être que la Pokémon Company attend juste le bon moment pour dévoiler le jeu avec directement une date de sortie proche, du genre une fois que les projecteurs n'auront plus besoin d'être exclusivement tournés vers Pokémon Écarlate & Violet.