The Hundred Line : une nouvelle MAJ qui permet d'obtenir un bien meilleur rythme de jeu

Comme promis par une équipe sauvée de justesse par les ventes de, ce dernier continue d'améliorer son expérience pour attirer une audience plus élevée et pendant que l'on continue de croiser les doigts pour une traduction FR toujours de l'ordre du possible selon son producteur, un des défauts majeurs vient tout juste d'être corrigés.Le titre s'est en effet offert une MAJ 1.0.6 qui, bonheur, propose non seulement de supprimer les cinématiques matin/soir mais aussi de tout simplement zapper des combats déjà effectués. Et pour ceux qui connaissent, en plus de ne pas vraiment être le point fort du jeu, c'est même l'inverse, les nombre de combats devient des plus usants en exploitant d'autres routes et la mise à jour permet à l'expérience d'avoir un bien meilleur rythme afin de mettre en avant la principale qualité : la narration.Le jeu, comme le patch, restent disponibles uniquement sur PC et Nintendo Switch, sans aucun plan pour un portage sur d'autres supports.