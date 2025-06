10 ans après sa sortie, Dying Light s'offre une upgrade graphique (et un DLC gratuit)

Alors que se prépare la sortie du stand-alone, Techland fête dignement les 10 ans du premier épisode avec une nouvelle MAJ qui sortira dès demain, totalement gratos et améliorant pour tous les supports les textures et la distance d'affichage, en plus d'offrir une nouvelle quête sur les origines de Kyle Crane. Même les musiques ont été refaites.Alors petit bémol néanmoins : la Switch n'est pas concernée par cette MAJ pour des raisons on va dire assez évidente, mais qui sait si les développeurs ne proposeront pas un jour le jeu sur sa petite sœur.