Senua's Saga : Hellblade II va avoir des améliorations à l'occasion de sa sortie sur PS5

Le 12 août sortira la version PlayStation 5 de Senua's Saga : Hellblade II mais pas seulement : c'est aussi à cette même date que Ninja Theory mettra à jour son jeu (de base sur PS5, en upgrade gratuite sur PC/XBS) avec un mode 60FPS parce qu'il n'est jamais trop tard, un mode photo amélioré, des commentaires audio et un mode de difficulté spéciale où vous serez de plus en plus contaminés à chaque échec jusqu'à trépas définitif.



Pour le reste, la version PS5 serra livrée de la même façon qu'ailleurs : édition standard à 49,99€ et édition Deluxe à 69,99€ incluant le premier épisode, optimisé pour la console.