NVidia annonce un outil de modding spécial RTX, avec Portal en exemple

Tout en dévoilant hier de nouvelles cartes graphiques capables de faire pleurer votre banquier, NVidia a également lâché l'un de ses arguments pour l'avenir : un nouvel outil de modding baptisé RTX Remix, capable d'augmenter jusqu'à fois la résolution des textures pour passer du 1080p à la 4K tout en analysant grâce à une IA les environnements afin de placer du ray-tracing sans oublier le super-échantillonnage DLSS3.Impressionnant sur le papier et surtout totalement gratuit à sa sortie (pas encore de date) afin de laisser chacun passer un coup de peinture sur ses anciens jeux, et c'est NVidia lui-même qui montrera l'exemple avec, un mod maison qui sera proposé courant novembre via une MAJ gratuite, et dont on vous laisse avec ces deux vidéos pour montrer l'évolution.