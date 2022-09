Officiel : EA Motive sur un jeu Iron Man [UP] Officiel : EA Motive sur un jeu Iron Man [UP]

Encore une victoire pour Jeff Grubb, et ça compensera avec le rendez-vous manqué de Metroid Prime Trilogy et les remasters de Zelda : Electronic Arts confirme officiellement que sa branche Motive à Montréal travaille sur une adaptation de l'univers Iron Man avec déjà deux bonnes nouvelles :



- C'est bien 100 % solo.

- Dirigé par Olivier Proulx qui a travaillé sur Guardians of the Galaxy.



Rien de plus mais Motive Studios doit encore s'atteler à sortir Dead Space Remake le 27 janvier 2023 pendant que ce Iron Man est en pré-production, et l'on rappelle que selon les mêmes sources, EA développerait également un jeu solo Black Panther, par un studio neuf composé de vétérans de Monolith (Le Seigneur des Anneaux : L'Ombre du Mordor).





UPDATE



Sans en dire plus, EA confirme justement avoir d'autres projets Marvel en chantier.