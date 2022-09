Les prix vont augmenter sur l'App Store Les prix vont augmenter sur l'App Store

Avec des impôts revus à la hausse dans plusieurs territoires et un taux de change qui limite les revenus dans toutes les zones n'utilisant par le dollar, Apple officialise une hausse de prix (dès le 5 octobre) pour l'intégralité de ses produits App Store, la nouvelle politique concernant aussi bien les ventes « premium » que les micro-transactions.



En revanche, pour des raisons contractuelles, le prix des divers abonnements ne sera pas affecté, donc aussi bien pour l'Apple Arcade que pour ce type de paiement dans n'importe quel jeu (Mario Kart Tour pour n'en citer qu'un).



Pour le reste, et concernant des pays allant du Japon à la Corée du Sud en passant par le Vietnam et l'intégralité des territoires utilisant l'Euro comme monnaie, c'est plus ou moins 20 % dans la tronche. En bref, à titre d'exemple, 0,99€ deviendra 1,19€, et de 1,99€, on passera à 2,49€.