Xbox : un nouveau showcase indé en vue

Tout le monde y va un peu de son petit programme de la rentrée et c'est Microsoft qui annonce maintenant la tenue d'un nouveau ID@Xbox pour le 14 septembre (18h30) avec des nouvelles de la scène indépendante sur Xbox, aussi bien pour des jeux déjà annoncés que du tout neuf dévoilé pour l'occasion, et dont on imagine une partie Day One dans le Game Pass. Ghostbusters : Spirits Unleashed sera notamment au programme.



Pour rappel, les showcase de cette première moitié de septembre :



- Disney X Marvel Showcase (aujourd'hui à 22h00)

- Ubisoft Forward (samedi 10 septembre à 21h00)

- ID@Xbox (14 septembre à 18h30)

- Présentation du nouveau Yakuza (14 septembre à midi)

- Call of Duty Showcase (15 septembre)

- TGS 2022 (15 au 18 septembre)