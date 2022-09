Assassin's Creed Mirage : lieu et retour aux sources confirmés (+ cross-gen) Assassin's Creed Mirage : lieu et retour aux sources confirmés (+ cross-gen)

Tiens, un nouveau leak chez Ubisoft et cela concerne une fois de plus Assassin's Creed Mirage avec la mise en ligne d'une fiche sur le PS Store (retirée depuis) venant confirmer quelques informations comme :



- On incarnera bien Basim, plus jeune.

- Se situera à Bagdad au IXe siècle.

- Retour aux sources déjà en matière de gameplay.

- Mais également dans la structure du jeu (avant tout une ville, découpée en 4 quartiers).



Dernier point même si on s'y attendait un peu : ce n'est pas encore avec cet épisode que Ubisoft passera enfin au Full New Gen vu qu'une version PlayStation 4 est au programme (avec upgrade gratuite).



Rappelons que la présentation officielle aura lieu samedi soir durant un Live Forward.