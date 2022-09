Spécialisé dans l'Unreal Engine 5, The Coalition vient en renfort sur State of Decay 3 Spécialisé dans l'Unreal Engine 5, The Coalition vient en renfort sur State of Decay 3

Nous savions depuis le tout début d'année que State of Decay 3 était développé sous Unreal Engine 5 et afin de nous rassurer sur le rendu de ce troisième épisode qui prend son temps, apprenez de la part du Major Nelson qu'une partie du staff de The Coalition est venue prêter main-forte pour tout ce qui touche à l'exploitation de ce moteur. Une bonne chose vu que cette équipe reste encore aujourd'hui la mieux placée en la matière parmi les Xbox Game Studios.



Quel que soit le résultat, cela rebondit sur les récents propos de Matt Booty qui indiquait que l'apport de Crystal Dynamics dans le chantier Perfect Dark ne devait aucunement surprendre vu qu'à son sens, révolue est l'époque de voir un studio travailler seul sur un AAA actuel, d'où les partenariats souvent effectués entre Microsoft et Certain Affinity, Iron Galaxy, Blackbird Interactive et autres.



Quant à State of Decay 3, après des débuts difficiles dû à la trop grande liberté laissée par l'éditeur (mais heureusement des effectifs doublés), le projet devrait actuellement être remis sur de bons rails.