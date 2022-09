Assassin's Creed Mirage est officialisé

Ubisoft voulait sûrement se garder l'annonce pour le week-end prochain lors de son nouveau Forward, mais poussé par les rumeurs et un « auto-leak » de son propre store, Ubisoft n'a plus d'autres choix que d'officialiser son, sans en dire plus néanmoins mais on rappelle les dernières fuites en date :- Se situera à Bagdad entre 860 et 870- Basim Ibn Ishaq comme protagoniste principal- Des liens avec la façon dont Loki a pris possession de lui- Retour aux sources en matière de gameplay et de progression- Prévu au printemps 2023- Season Pass qui intégrera un remake graphique d'