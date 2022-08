God of War Ragnarok : visuels et infos God of War Ragnarok : visuels et infos

Le très attendu God of War Ragnarok va amorcer la dernière phase de sa communication, dont une partie va passer par Game Informer qui nous en livre des visuels un peu flous (vraisemblablement tirés d'une vidéo de gameplay) mais aussi des informations, comme la promesse d'un bestiaire bien plus varié que le premier ou encore l'efficacité des boucliers aux compétences diverses : le « Dauntless » offre par exemple un système de contre après une parade parfaite, tandis que le « Stonewall » qui peut accumuler les coups reçus avant de lancer une puissante attaque de zone.



Plus important, la touche triangle prendra de l'importance dans cette suite avec l'arrivée des attaques signatures en fonction de l'arme entre vos mains : la hache offrira des coups de glace, et nos fameuses Lames du Chaos apporteront (évidemment) le feu.



Encore un peu plus de deux mois pour le lancement sur PS5 & PS4 (9 novembre).