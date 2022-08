[Rumeur] Comix Zone et Space Channel 5 également en route vers le cinéma

Encore du cinéma, cette fois du coté de SEGA qui selon le Hollywood Reporter ne va pas se limiter au gros succès de sa franchise, s'étant apparemment cette fois associé à Picturestart pour produire des adaptations au cinéma deet. A se demander si des retours en JV ne sont pas également au programme du coup. Et on a même des informations :- Barry Battles et Nir Paniry aux commandes- Kasagei Shimomura à la production- Racontera l'histoire d'un employé de fast-food, recruté par la fameuse héroïne pour sauver le monde d'une invasion extra-terrestres, le tout bien évidemment en musiques.- Scénarisé par Mae Catt (- Takumi Yoshinaga à la réalisation- Racontera l'histoire d'un vétéran du dessin et d'un jeune auteur (queer), que tout oppose mais qui devront collaborer quand le second va se retrouver transposé dans une BD commune, désormais entre les seuls mains du premierNotez qu'à l'instar de la franchiseau cinéma, l'ensemble sera supervisé par Toru Nakahara de SEGA.