[LEAK] Sonic Frontiers a sa date de sortie

SEGA aurait probablement voulu garder la surprise pour la conférence d'ouverture de la GamesCom ce mars 23 août (où le titre est assuré d'apparaître) mais pas de bol, un revendeur taïwanais à mis un peu trop tôt en ligne des documents promotionnels sur, annonçant un lancement pour le 15 novembre, mais pas que.Car on découvre que non seulement un DLC est déjà prévu (reste à savoir quoi), mais le visuel affiché semble confirmer la présence de Tails, Knuckles et Amy.