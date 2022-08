[LEAK] Sony prend en charge le premier projet des anciens de Supermassive Games [LEAK] Sony prend en charge le premier projet des anciens de Supermassive Games

Pas grand-monde ne doit actuellement connaître Ballistic Moon mais dans les grandes lignes, apprenez donc qu'il s'agit d'un studio UK créé en 2019 par quelques anciens membres de Supermassive, rejoints par des motivés de divers horizons.



La seule information officielle était que leur premier projet était sous la houlette d'un éditeur reconnu mondialement, mais l'un des comédiens de la motion-capture a fait une boulette en précisant le nom de code du jeu (Project Bates) et surtout le fait que l'argent vient des PlayStation Studios via la branche XDEV, signifiant assurément une exclusivité PlayStation 5. Et peut-être PC comme le veut la nouvelle coutume.



Pas si étonnant que Sony tente un coup avec ce studio quand on sait que Supermassive était l'un des tiers les plus proches des PlayStation (dont le PSVR), avant de dealer avec Bandai Namco et la Private Division de Take-Two.



Il faudra néanmoins attendre de voir la résultat, mais le CV nous pousse à parier sur une expérience narrative.