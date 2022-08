En attendant le RPG, One Piece : Pirate Warriors 4 dépasse les 2 millions de ventes En attendant le RPG, One Piece : Pirate Warriors 4 dépasse les 2 millions de ventes

Les promotions ont fait leur effet au fil du temps : 18 mois environ après avoir fêté son premier million de ventes, One Piece : Pirate Warriors 4 revendique aujourd'hui 2 millions d'exemplaires distribués à travers le monde, en faisant l'un des plus grands succès de l'histoire du Musô, néanmoins bien loin derrière le récent patron Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau (plus de 4 millions).



Koei Tecmo n'a pas encore la matière première pour proposer un cinquième épisode (seulement l'arc Wano, qui avait déjà été abordé brièvement dans le quatrième jeu) mais n'a aucune raison de ne pas s'y atteler un jour ou l'autre. En attendant, les fans de l'équipage au Chapeau de Paille pourront se tourner vers One Piece Odyssey en fin d'année, nouvelle adaptation purement J-RPG.