PS Plus : le programme du mois d'août confirmé + bonus ''intégral Yakuza'' PS Plus : le programme du mois d'août confirmé + bonus ''intégral Yakuza''

On ne va pas feindre la surprise en découvrant le planning PS Plus « Essential » pour le mois d'août, avec donc Yakuza : Like a Dragon, Little Nightmares et Tony Hawk's Pro Skater 1+2 à télécharger dès le mois prochain, mais Sony réservait tout de même une surprise non-leaké.



Car tout comme le Game Pass finalement, la série Yakuza va venir squatter le PS Plus comme il faut avec :



- Les épisode 0, Kiwami, et Kiwami 2 à la mi-août pour les membres Extra.

- Yakuza 6 d'ici la fin d'année (toujours pour les membres Extra).

- Les membres Premium repartiront en bonus d'ici la fin d'année avec les épisodes 3, 4 et 5.