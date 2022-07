[Rumeur] Jeff Grubb donne de premières informations sur Immortals : Fenyx Rising ''2'' [Rumeur] Jeff Grubb donne de premières informations sur Immortals : Fenyx Rising ''2''

Déjà en rumeur, Immortals Fenyx Rising 2 qui ne portera finalement pas ce nom est confirmé par Jeff Grubb qui nous apprend que si le titre sera différent et sans numérotation, c'est tout simplement parce qu'il ne s'agira pas d'une véritable suite et qu'à l'instar de la franchise Assassin's Creed, ce nouvel épisode abordera un tout autre thème avec un autre héros (toujours garçon ou fille), en s'inspirant cette fois de la culture polynésienne hawaïenne.



Le style graphique sera également différent pour s'éloigner un peu plus de Breath of the Wild et quel que soit le moment opté par Ubisoft pour faire l'annonce, mieux vaut se montrer patient : c'est encore au stade de pré-production et l'objectif serait un lancement courant 2025 (voire 2024 si l'on parle de l'année fiscale).