Kayak VR : Mirage confirmé sur le PSVR 2

Disponible depuis peu sur Steam et disposant déjà d'excellents retours critiques aussi bien de la part de la presse que des joueurs,se voit officiellement annoncé sur le PlayStation VR 2, sans date pour le moment et c'est logique vu qu'on n'a pas de période de lancement pour le casque lui-même.Le titre, qui a reçu de belles louanges sur son rendu exemplaire comme sa gestion de la physique, propose des parcours de course à plusieurs, et un mode libre pour vous détendre (avec plein de secrets à découvrir).