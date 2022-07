Kotaku : Rockstar aurait mis à l'arrêt des remasters de Red Dead Redemption et GTA IV Kotaku : Rockstar aurait mis à l'arrêt des remasters de Red Dead Redemption et GTA IV

Plus tôt cette semaine, un insider a affirmé que Rockstar avait prévu des remasters de GTA IV et Red Dead Redemption depuis plusieurs années mais auraient finalement laissé les chantiers de coté, pour diverses raisons incluant les mauvais retours critiques de GTA Trilogy : The Definitive Edition (en même temps…).



On aurait pu laisser l'information dans son coin tant les pseudos « insiders GTA » se comptent par centaines voire milliers, jusqu'à ce que le plus sérieux Kotaku débarque pour valider ces informations, ajoutant néanmoins qu'une des autres raisons de la mise à l'arrêt vient que la quasi-totalité des développeurs de Rockstar sont désormais exclusivement tournés vers Grand Theft Auto VI.



Les sources du dit-site ajoutent que rien n'est mis à la corbeille, et que si remasters des deux concernés il y a, ce sera justement « après » la sortie de GTA VI. Donc autant dire dans longtemps.