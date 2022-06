Charts Japon : Fire Emblem toujours au top

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 20 au 26 juin 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Grosse sortie de la semaine,est clairement un succès après environ 100.000 unités écoulées hors dématérialisé, soit plus du double que le premier épisode sur deux supports, avec pourtant une part du numérique assurément plus importante. En ajoutant queest actuellement le plus gros succès de l'histoire de la franchise (mérité ou pas) et queest la plus belle réussite de Nintendo sur mobile avec 1 milliard de dollars de recettes au total, tous les voyants sont au vert pour cette franchise qui, selon les rumeurs, se verra bientôt annoncé un épisode inédit, spécial « Anniversaire ».Coté hardware, c'est la routine avec une Switch toujours devant le reste, et deux représentantes de la New Gen qui se bataille en attendant que l'une (on sait laquelle) prenne totalement l'ascendant sur l'autre dès que les stocks seront à la hauteur.