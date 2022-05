Aux USA, Elden Ring dépasse COD Vanguard Aux USA, Elden Ring dépasse COD Vanguard

Cela peut-être autant due à la percée du dernier FromSoftware que la contre-performance reconnue par Activision de son dernier « Call of », et le dernier compte-rendu vient donc tirer un bilan auquel il était difficile de s'attendre il y a quelques mois : à l'heure actuelle et en cumulant les ventes physiques et dématérialisées, Elden Ring est aux USA un plus gros succès que Call of Duty : Vanguard, ce dernier étant relégué à la deuxième place sur les 12 derniers mois, fait inédit depuis de nombreuses années.



Hormis cela, vous constaterez de nouveau l'énorme performance de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker qui fait donc mieux que des titres comme Far Cry 6 et Resident Evil Village.