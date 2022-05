Dead or Alive 7 aurait été annulé Dead or Alive 7 aurait été annulé

Après un lancement loupé pour des ventes bien inférieures au cinquième épisode, Dead or Alive 6 est peu à peu tombé dans l'oubli, et on apprend de la part d'un des développeurs que ce n'est probablement pas demain la veille que Koei Tecmo tentera une quelconque résurrection.



C'est en effet sur son compte Twitter (ensuite mis en privé) que Hiroaki Morita a fait savoir que quelques temps après le lancement de DOA6, une petite équipe de la Team Ninja avait commencé à s'atteler sur le chantier de Dead or Alive 7, avant son annulation, en partie à cause du départ de Yohei Shinbori, l'un des membres clés de l'équipe créative (il a simplement pris sa retraite).



La Team Ninja qui actuellement développe sa propre adaptation de Romance of the Three Kingdoms, sous la forme d'un jeu « action », terme bien vague pour une équipe qui a déjà pondu du Muso, du Souls-like et bien évidemment Ninja Gaiden.