Pas contente, la FIFA cherche un nouveau partenaire pour contrer EA en 2024 Pas contente, la FIFA cherche un nouveau partenaire pour contrer EA en 2024

Il fallait s'y attendre et ça peut créer un gros bordel dans la tête du grand public, d'où le fait que Electronic Arts commence déjà à mettre en avant sa nouvelle marque EA Sports FC alors que son premier représentant ne sortira que fin 2023 : Gianni Infantino, boss de la Fédération Internationale de Football Association, a fait savoir dans un communiqué avoir déjà débuté des négociations avec des tiers pour vendre la marque FIFA pour un premier titre en 2024, puis ensuite tous les ans en plus de projets annexes.



Visiblement pas au courant dans la façon de faire un jeu et tout ce que ça implique (surtout au niveau des licences dans le cas d'un jeu de foot), Infantino balance ouvertement que FIFA « restera pour toujours LE MEILLEUR ». Ok.



Bon reste à trouver un tiers intéressé pour exploiter une licence dont les coûts ont drastiquement augmenté : 2,5 milliards de dollars sur 10 ans, d'où le fait que EA a mis fin au contrat.