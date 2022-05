[Rumeur] Ubisoft pourrait prochainement être racheté... par une société d'investissement [Rumeur] Ubisoft pourrait prochainement être racheté... par une société d'investissement

En février dernier, Ubisoft se déclarait ouvert à d'éventuelles négociations en vue d'un rachat, genre de propos qui génèrent bien des spéculations si l'on ne s'attarde pas sur les détails, du genre la volonté de rester « indépendant », ou du moins éviter d'être absorbé par un constructeur qui limiterait du coup la force de frappe.



Et une solution semble avoir été trouvée selon l'organisme Dealreporter qui a fait bondir la valeur boursière de l'éditeur en lâchant une information : oui, Ubisoft pourrait prochainement être racheté, mais ni par un constructeur, ni même un éditeur concurrent, mais par une société d'investissement (Blackstone ou KKR selon Bloomberg), ce qui en cas d'accord retirerait l'un des plus gros tiers mondial du marché de la bourse, et empêchait alors toute nouvelle tentative d'OPA (souvenez-vous de l'affaire Vivendi).



Si confirmé et si parallèlement, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft était validé, des trois plus gros tiers occidentaux, seul Electronic Arts garderait sa bannière « indépendante » sur le marché boursier.