[Rumeur] Un partenariat entre 110 Industries et Yu Suzuki pour un potentiel Shenmue 4 ? [Rumeur] Un partenariat entre 110 Industries et Yu Suzuki pour un potentiel Shenmue 4 ?

Éditeur neuf dans l'industrie, 110 Industries s'est déjà associé au développeur japonais Soleil pour publier le futur Wanted : Dead (un peu la suite spirituelle de Ninja Gaiden, dont on retrouvera une partie de l'équipe), et aurait selon certains sous-entendus une autre jolie cartouche dans sa manche.



Pour comprendre, il faut remonter au TGS 2021 où l'éditeur a publié une vidéo de présentation de ses différents jeux, laissant apparaître Yu Suzuki dans les 5 premières minutes sans qu'aucune explication ne soit donnée, au point que tout le monde a oublié ce détail.



Sauf que aujourd'hui même, 110 Industries a fait la pub de son Wanted : Dead sur Instagram, et un utilisateur a demandé s'il y avait une collaboration en vue pour Shenmue 4, ce à quoi l'un des porte-parole de l'éditeur a répondu : « Devinez pourquoi Yu Suzuki était dans notre vidéo du TGS... ».



Une goutte d'espoir pour les fans donc, malgré quelques déceptions autour de Shenmue 3 qui aura eu au moins le mérite d'exister.