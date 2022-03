PS Plus Collection : Persona 5 va disparaître du service (et peut-être aussi Resident Evil 7) PS Plus Collection : Persona 5 va disparaître du service (et peut-être aussi Resident Evil 7)

On a appris ce matin que le nouveau service PlayStation Plus n'empêchera pas le maintien de l'offre PS Plus Collection pour les abonnés PS5, ce qui n'empêchera pas quelques changements.



Car il vient tout juste d'être annoncé que Persona 5 va disparaître de l'offre le 11 mai (une fois téléchargé, il restera à vous tant que vous êtes abonnés), soit exactement 18 mois après sa mise en place. Il est d'ailleurs probable qu'il en sera de même pour Resident Evil 7 à en croire le « Capcom Leak » qui mentionnait justement un contrat de 18 mois pour la PS Plus Collection.



Reste maintenant à savoir si Sony souhaitera combler le manque avec d'autres jeux.