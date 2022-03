Hogwarts Legacy prend enfin RDV

L'heure est venue pour, et de façon inattendue puisque sa remise en avant dans l'actualité se fera dans le cadre d'un State of Play purement dédié, plus précisément le 17 mars prochain à 22h00 (heure FR).20 minutes de présentation, avec de la cinématique, des commentaires de l'équipe mais aussi et surtout 14 minutes de gameplay tirées de la version PlayStation 5.De quoi redonner espoir pour un lancement en fin d'année (également sur PC, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One).