Steam : PlatinumGames renoue avec les faibles performances commerciales Steam : PlatinumGames renoue avec les faibles performances commerciales

PlatinumGames reste un studio reconnu par ses nombreux succès critiques, qui n'ont pas toujours été bien portés sur le plan commercial, au point de parler de flop dans certains cas. Heureusement pour Hideki Kamiya et ses équipes, la boîte fonctionnant sous des titres à commandes, la survie était maintenue jusqu'à entrevoir la pleine lumière avec le succès surprise de Astral Chain, et surtout la superbe performance de NieR Automata (6 millions).



De quoi donner de nouvelles ambitions avec la volonté de se placer en auto-éditeur et de développer enfin des licences maisons, mais il faut reconnaître que 2022 démarre bien mal. En allant jeter un œil à SteamDB, le studio semble être à même de pouvoir rajouter deux nouveaux échecs à son CV, avec tout d'abord le shoot Sol Cresta qui est passé totalement inaperçu avec un pic max de 44 joueurs depuis sa sortie, tandis que Babylon's Fall n'a attiré en simultané que 650 joueurs.



Si le deuxième doit également faire avec des critiques moyennes (à peine plus de la moitié d'évaluations positives), les deux titres partagent un point commun, celui d'une mauvaise politique tarifaire, entre un shoot vendu 40 balles (hors DLC ajoutant un mode histoire), l'autre à 70 alors qu'il a la stature d'un F2P.



Heureusement, Bayonetta 3 arrive, en espérant de meilleures ventes que pour le deuxième épisode.