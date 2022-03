Crise ukrainienne : EA va retirer clubs et équipe nationale russe de son dernier FIFA Crise ukrainienne : EA va retirer clubs et équipe nationale russe de son dernier FIFA

Afin de marquer le coup, et même s'ils s'éloignent de plus en plus de la FIFA, Electronic Arts va suivre l'exemple de ces derniers en retirant la place de la Russie dans FIFA 22 (et probablement le futur FIFA 23), ce qui conduira donc à une MAJ qui supprimera l'équipe nationale et les clubs qui vont avec. La même mesure sera appliquée à FIFA Mobile et FIFA Online, mais aussi à la franchise NHL.



Un simple symbole face aux demandes du ministre ukrainien (sur le développement numérique) qui réclame que les constructeurs JV sanctionnent la Russie en bloquant les comptes russes, tout en fermant leurs filiales sur les terres de Vladimir Poutine.