Charts Japon : la PS5 remonte enfin

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 14 au 20 février 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Avec, Koei Tecmo signe une nouvelle belle entrée pour sa vague de Musô, et c'est même l'un des meilleurs démarrages pour le genre ces dernières années. Notez qu'il s'agit de l'adaptation d'un titre online sorti sur navigateur, avec le choix d'une exclusivité Switch pour ce qui est du domaine des consoles, le PC ayant droit à sa version mais uniquement au Japon (sortie prévue en mai 2022 chez nous sur la console de Nintendo).Derrière,affiche une bonne performance aussi bien sur PS4 que PS5, néanmoins moindre que le lancement deà quasiment 110.000 mais on n'oubliera pas une part du dématérialisé naturellement plus importante. Un argument qui on espère pour SNK sera également valable pour: ce nouvel épisode fait deux fois moins que le précédent.On terminera avec le hardware où la Switch continue de nager en pôle position pendant que se prépare ses prochaines cartouches (…), là où la PlayStation 5 sort enfin la tête de l'eau alors qu'elle craignait d'être temporairement devancée par les Xbox Series, ces dernières assurant remarquablement (pour la marque) une belle stabilité depuis quelques semaines.