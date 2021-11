Megaton Musashi : après le flop japonais, Level-5 n'a même pas renouvellé la marque aux USA Megaton Musashi : après le flop japonais, Level-5 n'a même pas renouvellé la marque aux USA

Décidément, rien ne va pour Level-5 en ce moment et alors que la situation empire sans cesse au Japon, elle est hautement plus dramatique en occident où l'éditeur ne sort plus rien depuis la fermeture de sa branche US, et ne cherche même plus à dealer avec Nintendo pour s'occuper des localisations.



Pour cela que nous n'avons jamais vu la couleur des trois derniers Yo-Kai Watch (le 4, le portage Switch du 1 et le spin-off Academy) et il devrait en être de même pour Megaton Musashi : alors que le titre a tout simplement floppé au Japon en début de mois, Level-5 n'a même pas cherché à renouveler les droits de la marque aux USA, laissant quiconque en utiliser le nom depuis le 22 novembre.



Notons que les droits sont encore actifs en Europe, probablement de manière temporaire.