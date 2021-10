La Team Ninja va développer son propre titre sur la licence Romance of the Three Kingdoms La Team Ninja va développer son propre titre sur la licence Romance of the Three Kingdoms

Toujours pas de retour programmé pour Ninja Gaiden chez Koei Tecmo qui affiche dans son coin des résultats record au premier semestre de l'année fiscale en cours, mais néanmoins une tentative plutôt bien trouvée pour ouvrir davantage au monde la licence Romance of the Three Kingdoms (déjà populaire en Asie) : confier le chantier d'un spin-off à la Team Ninja pour un jeu d'action.



Tout le problème actuellement est que par « action », on ignore encore exactement à quoi s'attendre puisque le studio est aussi bien responsable du terme premier (Ninja Gaiden) que de Musô (Hyrule Warriors) sans oublier les Souls-like (NiOh) ou ce qui tente vaguement de s'en approcher (Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin).