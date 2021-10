Suda51 souhaite développer 3 nouvelles licences sur dix ans (sauf si...) Suda51 souhaite développer 3 nouvelles licences sur dix ans (sauf si...)

No More Heroes III est sorti depuis quelques temps et on sait que Suda51 ne compte pas revenir sur la licence avant au moins 10 ans, ce qui n'empêchera pas d'éventuelles suites vu la série appartient à Marvelous.



Car Suda51 veut maintenant du neuf, du moins en partie, et a indiqué auprès de VGC que Grasshopper avait un plan sur une décennie pour concevoir trois nouvelles licences, dont la première est actuellement en pré-production. L'ensemble restera en tout cas dans le cadre du « AA ».



Pour autant, le créateur n'écarte pas l'éventualité d'un changement de plan si une opportunité se décide avec un tiers (il aimerait beaucoup ressusciter d'anciennes licences Nintendo) ou avec ses propres licences dormantes dont le studio possède encore les droits, comme Silver Case, Shadow of the Damned ou encore Killer is Dead.



C'est d'ailleurs cette dernière qui l'intéresse le plus, indiquant que s'il en avait la chance, il aimerait en faire un reboot complet pour offrir la véritable vision qu'il en avait en début de chantier (époque PS360).