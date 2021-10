UK : Far Cry 6 s'est 2 fois moins bien vendu que le 5 en semaine de lancement UK : Far Cry 6 s'est 2 fois moins bien vendu que le 5 en semaine de lancement

Y a t-il un risque que Far Cry 6 soit l'épisode d'une future remise en question comme le fut Assassin's Creed Syndicate pour sa série respective ? Il est encore trop tôt pour le dire faute de données, sauf au Royaume-Uni où un bilan complémentaire vient attester d'une potentielle grosse déception pour Ubisoft.



On savait que le titre avait démarré 70 % moins bien que Far Cry 5, mais uniquement pour ce qui concernait le physique, et on sait à quel point le dématérialisé peut changer les choses. Pas cette fois. GamesIndustry rapporte en effet que pour la semaine de lancement et en incluant le numérique, Far Cry 6 fait deux fois moins bien que son prédécesseur… avec pourtant deux machines de plus.



Le temps du changement… et de la petite pause ?