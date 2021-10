Jeff Grubb : Dragon Age 4 ne sortirait finalement pas sur PlayStation 4 et Xbox One

On ne doute pas que ce sera une bonne nouvelle aux yeux de beaucoup, si c'est bien confirmé : selon les sources du très bavard Jeff Grubb,serait annulé sur les consoles de l'ancienne génération (PlayStation 4 et Xbox One donc) pour devenir un pur produit New Gen, ce qui expliquerait pourquoi EA préfère prendre son temps vu le parc de machines installées.On rappelle que ce nouvel épisode 100 % solo (alors que souhaité multi au départ avant que le groupe ne fasse machine-arrière) a été annoncé il y a bientôt 3 ans, et qu'on n'a toujours pas la moindre fenêtre de sortie officielle.