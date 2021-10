Avec Metroid Dread, les anciens épisodes font leur retour dans les classements numériques

Même s'il faudra attendre le rapport trimestriel de Nintendo pour connaître les ventes précises deà travers le monde (tout juste parle t-on pour le moment d'un lancement record au Royaume-Uni), on pourra au moins dire que Samus Aran avait manqué à du monde et que ce soit par nostalgie pour les connaisseurs, ou tout simplement par rapport à ceux qui voulaient soudainement se refaire une culture, plusieurs rapports attestent d'un gros boost des anciens épisodes sur l'eShop 3DS et la Virtual Console de la même console, sans oublier la Wii U.Aux USA comme en Europe, les différents chapitres de la franchise ont un effet fait un bon dans les classements numériques avec ci-dessous le résultat européen et plus bas dans les visuels, ceux des USA.Switch :1.Wii U :1.2.7.9.3DS :3.Bon, ce n'est pas non plus très difficile de s'afficher soudainement dans les hauteurs de classements numériques sur Wii U & 3DS vu qu'il n'y a plus grand-monde dessus mais tout de même, ça fait du bien de voir du Metroid partout. Profitez, ça ne va probablement plus arriver de si tôt.