[Rumeur] Du Bioshock sous Ray-Tracing en attendant la présentation du quatrième épisode ? [Rumeur] Du Bioshock sous Ray-Tracing en attendant la présentation du quatrième épisode ?

Déjà revenu sur la précédente gen (Switch également) au travers d'une « Collection » regroupant les trois épisodes, la franchise Bioshock pourrait de nouveau faire parler d'elle avant le quatrième opus confirmé il y a déjà deux ans, développé par Cloud Chamber mais sans que 2K ne souhaite donner de nouvelles depuis.



Pour comprendre la rumeur du moment, il faut remonter au fameux leak massif de Nvidia dont la majorité des jeux cités ne sont que de simples tests sans réels concrétisation, ce qui ne veut pas dire que tout est faux. Car on parlait également d'un Bioshock RTX dans le lot, dont un retour du premier épisode avec une couche de Ray-Tracing pour nous faire patienter jusqu'à l'épisode inédit, et voici justement que la base de données SteamDB a mis ce week-end à jour la fiche des trois épisodes, signifiant que quelque chose se préparer en interne chez 2K, sans néanmoins savoir encore quoi précisément.



On se dire qu'une trilogie Bioshock sous Ray-Tracing serait en effet un moyen facile de gratter quelques billets sur PC déjà, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series pourquoi pas, au moins jusqu'à ce que 2K se décide à présenter le fameux Bioshock 4.