Tales of Arise : MAJ et DLC en approche

Le producteur a suffisamment prévenu :n'aura aucune suite ni le moindre DLC scénarisé, quand bien même nous parlons du meilleur démarrage de l'histoire de la franchise, mais cela n'empêchera pas un peu de contenu supplémentaire… tout simplement sans narration.Et c'est donc ainsi que l'éditeur a annoncé lors du TGS l'arrivée le 7 octobre d'une MAJ gratuite ainsi que d'un DLC qui ne rigole pas sur le tarif : 1.760 yens, soit environ 15 balles.La MAJ gratuite :- Deux nouveaux modes de difficulté (un plus facile, l'autre plus difficile)- Trois nouvelles quêtes- De nouveaux skins d'armesLe DLC :- Collaboration avec- De nouveaux skins (tenues et coupes)- Un combat spécial contre Asuna et Kirito (Level 98 donc attention)- Deux nouvelles armes- Une capacité inédite pour le héros